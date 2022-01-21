Мишустин потребовал не допустить нехватки лекарств от коронавируса

Москва, 21 января. Председатель правительства России Михаил Мишустин потребовал исключить случаи нехватки лекарств от коронавирусной инфекции.

Российские власти направят пять млрд рублей на производство лекарств от коронавируса. Кроме того, 15 млрд рублей будет выделено для обустройства поликлиник и больниц.

«Надо очень внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки», — подчеркнул Мишустин на заседании правительства.

Он призвал Минздрав России согласовывать распределение централизованно закупаемых медикаментов с вице-премьером Татьяной Голиковой. Она возглавила оперативную рабочую группу.

Послание президента Владимира Путина может быть отложено из-за распространения «Омикрона». Об этом ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.