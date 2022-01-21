TikTok-блогеры смогут сделать платной подписку на свои аккаунты

Вашингтон, 21 января. Приложение TIkTok позволит авторам каналов монетизировать контент. Платформа анонсировала появление функции платных подписок.

TikTok уже запустил обновление в тестовом формате. Так, подписчики смогут поддерживать каналы любимых авторов платной основе. Эту информацию подтвердил представитель приложения в комментарии The Information, но отказался поделиться деталями.

Пока пользователи TikTok могут пользоваться внутриплатформенной валютой — монетами, на которые можно обмениваться подарками. Прежде подобная система появилась на платформах Telegram и Twitter, а также подобный раздел появился в соцсети «ВКонтакте».

TikTok также решил наладить обратную связь с пользователями из России. В приложении появилась электронная форма для обращения к руководству после принятия законопроекта о «приземлении».