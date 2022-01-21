Ирина Аллегрова лишилась многомиллионных гонораров из-за коронавируса

Москва, 21 января. Певица Ирина Аллегрова отказалась от участия в крупных концертах в рамках юбилейного тура. Ей пришлось отменить выступления на фоне надвигающегося штамма «Омикрон».

Ирина Аллегрова отпраздновала 70-летие 20 января. В последние годы звезда нечасто появляется на сцене с новыми концертами, но она планировала сделать исключение в свой юбилей. Артистка готовилась отправиться в тур по Петербургу и городам Сибири: за каждый концерт ее ждал гонорар в размере приблизительно 5 млн рублей. Однако пандемия и распространение нового штамма «Омикрон» лишил ее работы на февраль-март, передает издание «Собеседник».

«Сейчас не время думать о своем кармане», — подчеркнула артистка.

Аллегровой удалось перенести концерты. Так, выступление в Петербурге должно состояться в марте 2023 года. Артистка понадеялась, что к этому моменту ситуация вокруг пандемии стабилизируется.

Композитор Игорь Крутой поздравил Аллегрову с юбилеем в трогательном послании. Продюсер признался в теплых отношениях со звездой и назвал ее первой женщиной, исполнявшей его песни. Однако он решительно опроверг подозрения в романе с артисткой.