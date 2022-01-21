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Инженеры танковой армии ЗВО получат новейшие средства разминирования в 2022 году

Армия
Инженеры танковой армии ЗВО получат новейшие средства разминирования в 2022 году
минобороны.рф  /  Министерство обороны Российской Федерации

Санкт-Петербург, 21 января. Инженерные подразделения танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в текущем году получат новейшие средства разминирования.

В пресс-службе округа заявили, что в войска поступит мобильный инженерный комплекс разминирования (МИКР), предназначенный для разведки местности, промышленных и жилых помещений, обнаружения мест расположения взрывоопасных предметов. Военные инженеры также получат передвижную электростанцию ЭД30-АИ, которая нужна для механизации работ при разработке твердых и мерзлых грунтов.

Новое оборудование расширит возможности подразделений. Подчеркивается, что в 2021 году в танковую армию округа поступили порядка 10 единиц инженерного вооружения.

Ранее командующий ЗВО Александр Журавлев поздравил военнослужащих инженерных войск с профессиональным праздником. По его словам, их работу сложно переоценить.

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зво военная техника инженеры
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