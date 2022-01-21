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Лукашенко: передача власти в Белоруссии возможна только путем выборов

Политика
Лукашенко: передача власти в Белоруссии возможна только путем выборов
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 21 января. Отдать бразды правления другому политику можно только с помощью проведения выборов, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политик подчеркнул, что не признает никаких форм транзита власти, кроме одной. Единственным способом передачи могут быть выборы, отметил он.

Также президент рассказал, в каком случае может не состояться референдум по поправкам в Конституцию. Подобный исход возможен только при условии начала войны, пояснил лидер государства.

Ранее глава республики подчеркивал, что будущие президенты «уже практически видны». Он также был уверен, что белорусский народ изменился за последние несколько десятков лет и не изберет в качестве руководителя государства «случайного» человека.

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Все новости / Политика / Лукашенко: передача власти в Белоруссии возможна только путем выборов
белоруссия лукашенко власть
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