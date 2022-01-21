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В США выплатят 100 млн долларов по дело о сексуальном насилии в колонии для несовершеннолетних

Весь мир
В США выплатят 100 млн долларов по дело о сексуальном насилии в колонии для несовершеннолетних
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Конкорд, 21 января. Власти штата Нью-Гемпшир потратят 100 миллионов долларов на урегулирование судебного иска о сексуальном насилии в центре содержания под стражей для несовершеннолетних.

Генеральный прокурор штата Нью-Гемпшир Джон Формелла поддержал решение законодательного собрания штата о выделении 100 миллионов долларов на урегулирование иска.

«Это правильно для жертв, у которых должен быть альтернативный вариант, обеспечивающий более быстрое и мягкое разрешение, чем традиционный судебный процесс. И я твердо верю, что это правильно для штата. Не только потому, что это представляет собой признание вреда, причиненного этим жертвам, но и направляет ресурсы на лечение и компенсацию, а не на дорогостоящее судебное разбирательство», — заявил он.

Ранее финансовый комитет Палаты представителей штата провел публичные слушания по двухпартийному законопроекту, предусматривающему создание специального фонда для выплаты компенсаций людям, подвергшимся жестокому обращению в детстве в колонии для несовершеннолетних Сунуну.

Согласно этому предложению, у тех, кто содержался в колонии с 1980 года, будет один год для подачи исков, начиная с октября. Участники программы откажутся от права требовать компенсации в суде. Индивидуальные претензии будут ограничены суммой в 1,5 миллиона долларов и могут быть выплачены в течение 10 лет.

Исправительное учреждение для несовершеннолетних стало объектом уголовного расследования в 2019 году, когда были арестованы 11 бывших сотрудников. Почти 450 бывших жителей подали в суд на штат с обвинениями, касающимися более 150 сотрудников, работавших в колонии с 1963 по 2018 год.

В судебных исках утверждается, что дети подвергались групповым изнасилованиям со стороны консультантов, избивались во время изнасилования и принуждались к сексуальному насилию друг над другом. Сотрудников также обвиняют в том, что они душили детей, избивали их до потери сознания и заставляли драться друг с другом за еду ради развлечения.

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Все новости / Весь мир / В США выплатят 100 млн долларов по дело о сексуальном насилии в колонии для несовершеннолетних
сша насилие над детьми
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