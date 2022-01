В США выплатят 100 млн долларов по дело о сексуальном насилии в колонии для несовершеннолетних

Конкорд, 21 января. Власти штата Нью-Гемпшир потратят 100 миллионов долларов на урегулирование судебного иска о сексуальном насилии в центре содержания под стражей для несовершеннолетних.

Генеральный прокурор штата Нью-Гемпшир Джон Формелла поддержал решение законодательного собрания штата о выделении 100 миллионов долларов на урегулирование иска.

Ранее финансовый комитет Палаты представителей штата провел публичные слушания по двухпартийному законопроекту, предусматривающему создание специального фонда для выплаты компенсаций людям, подвергшимся жестокому обращению в детстве в колонии для несовершеннолетних Сунуну.

