Дефицит на авторынке РФ привел к формированию очередей на покупку до 2023 года

Москва, 21 января. Отечественные дилеры продолжают повышать цены, однако спрос сохраняется на высоком уровне. Покупатели делают заказ на год вперед, чтобы приобрести машину. Об этом пишет «Российская газета».

Отрасль продолжает переживать последствия общей нехватки компонентов. Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский спрогнозировал дальнейший рост цен. По его словам, покупатели готовы сделать заказ и ожидать поставки машины даже в условиях нефиксированной цены.

«В течение ближайших шести месяцев автомобили могут подорожать еще на 3-5%. У клиентов есть выбор — приобрести автомобиль из наличия или ближайшей поставки или оформить заказ. На ряд моделей очередь уже "перешла" на 2023 год», — заявил он.

Аналогичное сокращение предложения в Евросоюзе привело к снижению продаж. Жители ЕС стали покупать меньше машин в условиях их подорожания, говорится в материале Bloomberg.