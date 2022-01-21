Геннадий Онищенко объяснил, почему люди лгут о побочных эффектах вакцинации от COVID-19

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему большинство жалоб на побочные эффекты вакцинации против COVID-19 являются выдуманными. Онищенко прокомментировал большое исследование, посвященное эффекту ноцебо (не путать с плацебо), возникшему у испытуемых, которые вместо вакцины получили «пустышку», но затем пожаловались на плохое самочувствие.

Ранее СМИ сообщили о большом исследовании на эту тему, которое проводила Джулия Хаас из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконис, который находится в Бостоне, штат Массачусетс, США (учебный госпиталь Гарвардской медицинской школы). Подробнее об этом исследовании можно прочитать на сайте Vesti.Ru.

Если коротко, исследователи, собрав большой массив данных об испытаниях в разных странах различных вакцин против коронавируса, пришли к выводу, что две трети побочных эффектов вакцинации оказались надуманными. Такой вывод ученые сделали, проверяя жалобы пациентов, которые участвовали в клинических испытаниях вакцин от коронавируса. Как известно, при таких испытаниях часть участников получает «пустышку» (плацебо). При этом люди заранее не знают, получили они реальный препарат или плацебо.

Эффектом плацебо называют улучшение физического или психического состояния человека после приема «пустышки». Эффект ноцебо — противоположный: человек, получивший «пустышку» (в данном случае вместо вакцины от COVID-19), начинает ощущать ухудшение самочувствия.

«Систематический сбор данных об эффектах ноцебо при испытаниях вакцин важен для вакцинации против COVID-19 во всем мире. В частности — поскольку беспокойство по поводу побочных эффектов является одной из причин нерешительности в отношении вакцинации», — отметила автор исследования.

Проанализировав собранные данные, ученые пришли к выводу, что на эффект ноцебо приходились примерно две трети жалоб участников на так называемую «побочку» после получения «пустышки» вместо вакцины.

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, такое исследование очень важно, чтобы понимать, откуда берутся все эти антиваксерские группы, в которых пугают друг друга ужастиками о якобы огромном количестве «побочек» или даже «смертей» после вакцинации.

«При массированной антипрививочной кампании, которая идет везде, особенно в интернете, а про прививки пишут различный негатив вплоть до пещерных небылиц, не вижу в эффекте ноцебо ничего удивительного, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — На мой взгляд, вся эта пандемия вообще похожа на некий эксперимент над человеческой популяцией, когда на фоне реальной болезни различные группы решают свои политические, коммерческие и другие задачи, и все это усиливает нагнетаемые страхи».

Онищенко отметил, что, в отличие от эффекта ноцебо, эффект плацебо может играть положительную роль, но обязательно при доверии пациента к врачу.

«Как говорится, и слово лечит, особенно если учитывать, какое огромное количество людей подвержено как внушению, так и самовнушению. Это явление может играть положительную роль, если люди верят тем, кто дает им правильные, разумные советы. Но в данном случае, когда речь идет об опасных измышлениях о вакцинации, внушаемость играет отрицательную роль», — подчеркнул собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

По словам Онищенко, феномен ноцебо — выдуманное либо кажущееся ухудшение самочувствия — может наблюдаться и при приеме обычных препаратов. А в данном случае речь идет о здоровом человеке, которому вводят вроде бы ненужную его организму вакцину.

«Когда кругом антипрививочный психоз, который подогревается в том числе в некоторых СМИ, люди начинают искать у себя несуществующие симптомы. В медицинских институтах в мое время это называли «болезнь третьего курса». Студент-медик начинает изучать внутренние болезни и тут же находит у себя симптомы самых разных заболеваний. Этот феномен неоднократно описывался — как люди поддавались общему психозу, касающемуся не только болезней, но и других сфер. Именно это произошло и с отношением к вакцинации против COVID-19», — признал Геннадий Онищенко.

Отметим, широкое распространение омикрон-штамма COVID-19 выявило, что заболевают в том числе привитые и переболевшие. При этом отмечается, что вакцинированные болеют в гораздо более легкой форме или вообще бессимптомно. Врачи также обращают внимание, что среди вакцинированных, заразившихся «Омикроном», процент попадания в реанимацию или летального исхода ничтожен. В связи с этим врачи настоятельно рекомендуют вакцинироваться от коронавируса и вовремя проходить ревакцинацию.