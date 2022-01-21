Путин проинформировал лидера Финляндии Ниинисте о подходах России к гарантиям безопасности

Москва, 21 января. Российский президент Владимир Путин проинформировал своего финского коллегу Саули Нийнисте о подходах России к гарантиям безопасности. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Кремля.

Разговор двух лидеров состоялся в контексте недавних переговоров РФ и Соединенных Штатов в Женеве, а также встреч в рамках Совета Россия — НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике европейской безопасности», — подчеркнули в Кремле.

Также глава российского государства указал на ожидание Москвой ответа на свои предложения по гарантиям безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Финляндии Саули Ниинисте. Главы государств обсудили текущую ситуацию на Украине и европейскую безопасность.