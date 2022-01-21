Максим и Илья Буров попали в состав олимпийской сборной России

Москва, 21 января. Федерация фристайла России объявила список спортсменов, которые представят Россию на олимпийских играх в Пекине. В ее состав также вошли братья Буровы.

Всего в состав российской команды вошли 22 спортсмена в пяти дисциплинах. Помимо братьев Буровых за Россию в акробатике выступят Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова. В могуле от РФ на спуск выйдут Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.

Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова будут участвовать в ски-кроссе. Анастасия Таталина и Ксения Орлова примут участие в слоуп-стайле/биг-эйре. Роман Егоров поборется за олимпийские медали в соревнованиях по хаф-пайпу.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил надежду, что российские спортсмены смогут завоевать 30 медалей на Играх в Китае. По его словам, команда готова бороться за место в тройке лидеров по общему числу медалей.