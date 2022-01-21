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Ливийская национальная армия арестовала группу торговцев оружием

Весь мир
Ливийская национальная армия арестовала группу торговцев оружием
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Бенгази, 21 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) арестовала преступную группировку, которая занималась контрабандой оружия и сотрудничала с экстремистскими формированиями в Алжире и Мали. Об этом сообщил глава Управления по поддержанию морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб.

Согласно заявлению, операция по захвату осуществлена на юго-западе североафриканской страны, недалеко от границ с АНДР. Засаду устроили отряды 106-й бригады.

«После получения информации, проведения расследования и последующих действий арестована преступная группа, торгующая оружием и имевшая дело с экстремистскими группировками, как в Алжире, так и в Мали», — заявил Халед аль-Махджуб.

Оружие и взрывчатые вещества, находившиеся у задержанных, конфискованы. Контрабандистов передали в судебные органы для возбуждения в отношении них уголовного дела.

Операция по захвату преступной группы осуществлена в рамках деятельности вооруженных сил по обеспечению безопасности на юге страны. Широкая кампания по борьбе с преступностью развернута на прошлой неделе. Усилия военных направлены на пресечение всех видов незаконной деятельности, включая торговлю людьми и наркотиками, распространение вооруженных группировок и работу незаконных заправочных станций.

На днях ЛНА депортировала более тысячи нелегальных мигрантов в Нигер. Беженцев доставили на контрольно-пропускной пункт Ат-Тум для передачи властям соседней республики.

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ливия лна
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