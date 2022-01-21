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Свыше 12 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступили в военный госпиталь ЗВО в Подмосковье

Армия
Свыше 12 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступили в военный госпиталь ЗВО в Подмосковье
pixabay.com

Москва, 21 января. Госпиталь Западного военного округа (ЗВО) в Подмосковье получил партию вакцин от коронавируса. Свыше 12 тысяч доз препарата были доставлены в специальных контейнерах с соблюдением всех необходимых требований.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что вакцина прибыла в сопровождении медицинских специалистов. За все время пандемии военные медики ЗВО получили более 170 тысяч доз препарата.

По имеющейся информации, на территории округа развернуто около 40 прививочных постов и сформировано около 50 прививочных бригад, 20 из которых мобильные. На данный момент в войсках привиты 100% личного состава.

Ранее сообщалось, что в подразделениях ЗВО продолжается прививочная кампания. Отмечалось, что войска подготовлены к прогнозируемому ухудшению ситуации с коронавирусом.

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зво госпиталь вакцина коронавирус
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