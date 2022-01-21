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Политик Шерин высказался о возможности признания статуса ЛНР и ДНР
Политика
Политик Шерин высказался о возможности признания статуса ЛНР и ДНР
dan-news.info  / 

Мнение русскоязычного населения Донбасса и граждан РФ, проживающих на его территории, о признании ДНР и ЛНР должно быть учтено — Россия не может отталкивать своих соотечественников. Такую точку зрения в беседе с ФАН высказал политик, член высшего совета ЛДПР Александр Шерин.

В Госдуме РФ обсудят инициативу депутатов КПРФ о признании ДНР и ЛНР. О том, что руководители фракций соберутся для консультации по этому вопросу на следующей неделе, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Инициатива предусматривает признание Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств, также в документе говорится о необходимости провести переговоры с руководством республик.

Политик Шерин прокомментировал предложение о признании ЛНР и ДНР
duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Политик Шерин уверен, что, если жители Донбасса попросят Россию признать их республики, это сделать необходимо. Напоминаем, мнение спикера может не совпадать с позицией редакции.

«Если на территории того или иного государства проживают в большинстве своем русские люди с гражданством РФ, и они выступают с таким обращением, то это давно надо сделать. ЛДПР уже говорила о том, что ЛНР и ДНР необходимо признать независимыми государствами. Я всегда говорю о том, что это давно надо сделать. Для нас это все равно ничем критичным не обернется. Поймите, мы никогда ни для кого хорошими не будем, что бы мы ни делали. Наши враги мечтают, чтобы мы вернулись во времена Александра Невского, в рамки границ старорусского княжества, но они этого не дождутся. Мы обязаны защитить сотни тысяч российских граждан и русскоговорящих людей на территории ДНР и ЛНР. Если эти люди попросят Россию признать их в составе независимых республик, то мы обязаны это сделать. Мы не можем отталкивать своих соотечественников», — прокомментировал Шерин.

В Кремле же призвали быть осторожнее с призывами в попытках заработать политические очки на «тонкой и хрупкой материи». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в нынешних условиях важно избегать шагов, которые могут усилить напряженность в ситуации с Украиной.

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Все новости / Политика / Политик Шерин высказался о возможности признания статуса ЛНР и ДНР
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