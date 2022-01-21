Коротченко: Арктика надежно защищена российскими военными от любых нападок НАТО

Москва, 21 января. Группировка ВС РФ в Арктике способна парировать любые потенциальные угрозы со стороны западных стран в регионе, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Аналитик в интервью РИА Новости прокомментировал сообщение о том, что НАТО запланировала на март проведение крупных военных учений Cold Response за Полярным кругом. В них примут участие 35 тысяч военных из 28 стран. По словам Коротченко, эти маневры никак не связаны с нынешней напряженностью на украинском направлении.

«НАТО наращивает свою активность в Арктике на протяжении последних лет и учения проводятся везде, это — отражение агрессивной сущности Альянса и его стремления отработать сценарии ведения боевых действий с РФ», — заявил эксперт.

Он заявил о превращении российскими военными Арктики в неприступную крепость для НАТО. Она надежно защищена от любых нападок Запада. По его словам, ВС РФ отразят любую угрозу на этом направлении.

«Мы надежно защищаем свои арктические рубежи у нас создана система круглогодичных военных баз и аэродромов. Северный флот значительно расширил свои возможности. Кроме того, у нас эффективно развивается система воздушно-космической обороны», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что подлодки ВМФ РФ класса «Борей» способны осуществлять невозможные для ВМС США операции в Арктическом регионе. По словам экспертов, эти субмарины являются хозяевами Арктики.