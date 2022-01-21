ДТП с фурой в Индонезии привело к смерти четырех человек

Жуткая авария произошла в Индонезии. Автомобили и мотоциклы стояли на перекрестке, как вдруг сзади в них на большой скорости влетела фура.

Грузовик смял и раскидал транспортные средства по всему перекрестку. Инцидент произошел в городе Баликпапан — это индонезийская провинция в Восточном Калимантане.

Сообщается, что у водителя грузовика с контейнером полностью груженным известью отказали тормоза. За рулем находился 48-летний местный житель.

В результате аварии погибли четыре человека и 21 пострадали. Среди поврежденных транспортных средств: два пикапа, две легковушки, пара микроавтобусов, шесть минивэнов и 14 мотоциклов.