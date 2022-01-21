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Лавров начал переговоры с Блинкеном с саркастической шутки о гарантиях безопасности

Политика
Лавров начал переговоры с Блинкеном с саркастической шутки о гарантиях безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Женева, 21 января. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ироничной манере напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о необходимости дать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Российский министр начал переговоры с американским коллегой в Женеве с саркастической шутки. Лавров выразил надежду, что представители Госдепартамента США внимательно изучили требования Москвы.

‘Надеюсь, что кто-то в Госдепартаменте не был занят и сконцентрировался на сути наших предложений», — сказал глава российского МИД.

Ранее сообщалось о начале встречи Лаврова и Блинкена в Женеве. Ожидается, что переговоры будут длиться около четырех часов. Дипломаты намерены обсудить прошедшие с 9 по 12 января двусторонние контакты.

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