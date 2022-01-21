Политолог Михеев назвал неприемлемым для России размещение сил НАТО на Украине

Москва, 21 января. США должны дать России четкие гарантии относительно того, что Украина никогда не будет принята в НАТО, считает политолог Сергей Михеев.

Он убежден, что сегодня американцам очень выгодно использовать тему Украины для решения своих внутренних проблем. Михеев отметил, что нагнетание истерии вокруг якобы готовящегося «вторжения России» может сыграть на руку Белому дому. По его словам, западные СМИ буквально умоляют РФ дать им почву для дискуссий, однако этого не произойдет, потому что Москва ни на кого не собирается нападать, передает «ПолитЭксперт».

«Они уже просто выпрашивают, дескать, давайте, уже сделайте что-то. Поэтому в этой ситуации нужно искать какое-то оптимальное решение», — уверен эксперт.

Михеев подчеркнул, что переговоры по безопасности между Москвой и Вашингтоном были сложными. Россия четко дала понять, что не собирается отказываться от своих принципов. Политолог объяснил, какие главные требования РФ должна заставить выполнить Вашингтон. Он назвал неприемлемым для российской стороны размещение сил НАТО на Украине.

«По поводу Украины — она минимум должна вернуться в нейтральное состояние. Минимум. Вот все остальное нас в принципе не устраивает. Мы не считаем, что все остальное является решением. Мне кажется, вот такая должна быть позиция. Никаких вообще войск НАТО», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс с высокой долей вероятности не станет принимать в свои ряды Украину. Организация может пойти на это ради сближения с РФ.