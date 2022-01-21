Украинцы нервно отреагировали на стрельбу из «Градов» в сторону Крыма

Киев, 21 января. Провокационные маневры ВСУ неподалеку от административной границы с Крымом вызвали паническую реакцию в украинском сегменте социальных сетей.

Высшее военное командование Украины, по всей видимости, решило лишний раз поднять «патриотический дух в массах» и напомнить о несбыточных мечтах о Крыме. Минобороны запустило рекламный ролик с артиллерийскими учениями в Херсонской области. На видео три РСЗО «Град» выстроились в одну линию где-то в степи и подготовились к стрельбе. Экипаж обеспечил прикрытие и выполнил все приготовления к залпу. Все манипуляции военных сопровождал бодрый саундтрек в рок-аранжировке.

В комментарии под роликом представители военного ведомства уточнили, что стрельбы проводились на админгранице с Крымом в рамках учений по отражению возможного нападения со стороны полуострова. В пресс-центре пафосно добавили, что все три установки успешно отстрелялись в направлении границы, то есть якобы по Крыму. Украинцы не поняли посыла высоких военных начальников и вместо «ура-патриотического подъема» выдали, мягко говоря, нервную реакцию, предупредив, что столь опасные манипуляции у границ могут привести к фатальным последствиям. Украинские пользователи предрекли более чем жесткий ответ России на подобные провокации и раскритиковали своих политиков высшего звена, толкающих страну к катастрофе по указке американских кураторов, настырно пытающихся насолить РФ.

«На границе? Это уже провокации пошли? Нам конец товарищи. Они же не знают, что творят. Один неверный выстрел и из Крыма прилетит такой ответ, что от нас мокрого места не останется»; «А потом будут кричать «А нас за что?». Теперь понятно, зачем амерские шишки в Киев прилетали. Приказ отдали и тут же смотались. Пора собирать и нам манатки»; «А с каких пор «Град» стал оборонительным оружием? Они ж там типа обороняются по сценарию. И кто вообще стреляет в сторону границы первым, обороняясь? Пиндосам позарез нужно спровоцировать конфликт с РФ, а наши рады стараться. Ждут не дождутся, когда в Херсон вежливые люди придут»; «Какие вежливые люди? Вы думаете, что будет 43-й год? Если русские придут, то они придут на пепелище! По крайней мере пепел останется от всех наших «Градов», мест базирования и штабов с куклами в погонах, которые такими вот провокациями себе на премию зарабатывают», — предупредили о последствиях украинские пользователи.

Федеральное агентство новостей /

Некоторые украинцы, однако не поддались общей панике и указали на постыдные для ВСУ нюансы опубликованного ролика со стрельбами. В частности, кто-то обратил внимание на тот факт, что самих стрельб не показали, а в учениях использовали совсем старые установки, которые, скорее всего, и зарядить-то побоялись. Минобороны создало дешевую рекламу с провокационными выпадами в адрес РФ. Это, конечно, тоже опасно, но не грозит такими последствиями, как реальная стрельба по Крыму. Украинцы подчеркнули, что всей стране стоит благодарить военное руководство РФ, которое всегда трезво оценивает ситуацию и не отдает приказа ответить на очередное цирковое представление ВСУ, жалея в первую очередь мирное население Украины.

«Я думал учения, а это реклама. А где защита от беспилотника? Если будут парить беспилотники, не успеть даже развернуть расчет»; «Гребаный стыд! ВСУ сняли проморолик! Позорники, три ржавых РЗСО и без ракет! Даже постановочное видео снять не могут»; «И смех, и грех, даже не стреляют, снарядов мало, со складов все сперли и продали генералы доблестные, а потом их повзрывали к чертям. Теперь эти с пустыми градами тренируются. Допрыгаются, что из Крыма хотя бы для острастки прилетит по расчетам, чтобы не зарывались. Благо с той стороны обороной управляют компетентные люди, понимают, что клоуны на границе безобидны»; «Зеленский еще раз показал, что он разучился даже кино снимать. Не боится ли гарант, что ему за эти «забавные ролики» прилетит так, что сбежать не успеет»; «60 лет назад на таких учения проходил. Тогда все было сверкающее. А эти облезлые, дистанционку даже не развернули. Дуболомы одним словом. Хорошая мишень для удара с той стороны, но на такой хлам никто и внимания не обратит. Угроза блин», — высмеяли дешевую рекламу Минобороны украинцы.

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