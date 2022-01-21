«Этот день в истории». Что произошло 21 января, праздники, факты, люди

Список самых важных и интересных событий вы можете узнать в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Не забудьте сегодня прижать к груди близких и родных людей. Во всем мире отмечают деть объятий. Американские психологи считают: чтобы человек был счастлив, ему необходимо восемь объятий за 24 часа.

Ровно 68 лет назад на воду спустили первую в мире атомную подводную лодку. Она называлась USS Nautilus, ее произвели в США. Она прославилась тем, что доплыла до Северного полюса.

Трагическое событие произошло в Мексике в 2003 году. Землетрясение унесло жизни почти 30 человек. Стихия разрушила тысячи зданий, травмы получили около 300 граждан.

Сегодня во всем мире вспоминают известного французского кутюрье Кристиана Диора. Его модный дом до сих пор является трендсеттером и образцом стиля, и хорошего вкуса.