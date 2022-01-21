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Лента
21 января 15:00
15:00
Видео
Средневековую улицу нашли при раскопках в Берлине
14:56
Общество
Власти Кипра смягчили ограничения для привитых «Спутником V» россиян
14:55
Шоу-бизнес
Нюша вспомнила провальный кастинг на «Фабрику звезд» с Пугачевой
14:54
Армия
Баранец оценил китайско-иранский маневр Москвы, оставивший США в дураках
14:54
Общество
В Петербурге прошло прощание с митрополитом Владимиром Котляровым
14:54
Происшествия
Трех детей и 28 взрослых эвакуировали из горящего дома в Туле
14:53
Общество
Постельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек вырезали из финала «Дома Gucci»
14:52
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в аэропорту Калининграда
14:51
Весь мир
В США выплатят 100 млн долларов по дело о сексуальном насилии в колонии для несовершеннолетних
14:50
Экономика
Минпромторг не увидел предпосылок для введения дополнительных пошлин на металлы
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«Этот день в истории». Что произошло 21 января, праздники, факты, люди

Видео

Список самых важных и интересных событий вы можете узнать в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Не забудьте сегодня прижать к груди близких и родных людей. Во всем мире отмечают деть объятий. Американские психологи считают: чтобы человек был счастлив, ему необходимо восемь объятий за 24 часа.

Ровно 68 лет назад на воду спустили первую в мире атомную подводную лодку. Она называлась USS Nautilus, ее произвели в США. Она прославилась тем, что доплыла до Северного полюса.

Трагическое событие произошло в Мексике в 2003 году. Землетрясение унесло жизни почти 30 человек. Стихия разрушила тысячи зданий, травмы получили около 300 граждан.

Сегодня во всем мире вспоминают известного французского кутюрье Кристиана Диора. Его модный дом до сих пор является трендсеттером и образцом стиля, и хорошего вкуса.

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