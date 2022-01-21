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Я вынужден это констатировать: Рабинович заявил о тяжелой ситуации на Украине
Политика
Я вынужден это констатировать: Рабинович заявил о тяжелой ситуации на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Сегодня ситуация на Украине является «кошмарной», поскольку ко власти в стране пришли непрофессионалы, которые не знают, что такое государственность. Такую позицию высказал депутат Верховной рады, один из лидеров политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Нынешние украинские власти не справляются со своими обязанностями, поэтому ситуация в стране стала сегодня тяжелее, чем при предыдущих властях, указал политик. По его словам, партия «Слуга народа», которая сегодня управляет страной, поскольку имеет большинство в парламенте и является проектом президента Владимира Зеленского, несет угрозу для Украины.

«К глубокому сожалению вынужден констатировать: ситуация в стране кошмарнее, чем при предыдущих властях. Ситуация страшнейшая! Да, и [Петр] Порошенко, и его предшественники тоже были плохими, но они хотя бы знали, что такое государственность, тогда была страна. Но то, что происходит сегодня — ни в какие ворота не лезет! Оказалось, что «зеленая» власть — она страшнее всех предыдущих!» — высказал свою позицию Рабинович.

Украинский депутат также потребовал от нынешних киевских властей объявить досрочные президентские и парламентские выборы, чтобы доказать свою легитимность. У Рабиновича есть большие сомнения, что у партии «Слуга народа» получится повторить предыдущий успех, а у Владимира Зеленского — вновь стать президентом страны, так как сегодня власть не пользуется поддержкой народа.

«Напомню, «Зеленые» распустили предыдущий созыв Верховной рады и сделали это безосновательно. Да, она была плохой, но на то нужны были законные основания! Но если так, то по такому же принципу эта же власть обязана объявить досрочные президентские и парламентские выборы, доказать свою легитимность и узнать, кому украинцы в этот раз отдадут бразды правления, ведь именно они — народ — являются носителем власти в Украине!» — резюмировал Вадим Рабинович.

Доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХиГС Ольга Дегтярева фиксирует усилия украинского руководства по стабилизации ситуации в экономике страны, однако не уверена, что ему удастся улучшить ситуацию, поскольку этому мешают соглашения о вступлении в ВТО и об ассоциации Украины с ЕС.

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