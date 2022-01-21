Младшая дочь отправила Лидию Федосееву-Шукшину в дом престарелых

Москва, 21 января. Знаменитая актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в пансионате для пожилых людей. Дочь звезды театра и кино Ольга сообщила, что отправила мать в это учреждения из-за возрастных заболеваний женщины.

По ее словам, мать была уже не в очень хорошей форме. Поэтому Ольга решила передать родительницу в руки профессионалов, которые будут следить за здоровьем 83-летняя Федосеевой-Шукшиной.

«Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем. В октябре мама проходила плановое лечение в госпитале Вишневского, где ее всегда восстанавливают, но больница есть больница, а в пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации больше для отдыха, а не для лечения», — заявила Ольга Шукшина в интервью «Собеседнику».

По ее словам, в доме престарелых хорошая программа реабилитации. Для пожилых людей проводят занятия по танцам, есть библиотека. Федосеевой-Шукшиной, как уверяет младшая дочь артистки, комфортно в новом доме.

Внучка звезды Анна Трегубенко обвинила подругу бабушки Татьяну Парамонову в попытках нажиться на актрисе. По ее словам, женщина хотела, чтобы именитая артистка переписала квартиру на нее.