Банк России обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 21 января. Центробанк РФ опубликовал обновленные данные по курсам иностранных валют на выходные и понедельник, 24 января. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Так, курс доллара вырос до 76,69 рубля за денежную единицу. Евро, в свою очередь, увеличился до 86,90 рубля, следует из информационного табло Банка России.

Утренние торги на Московской бирже также начались с укрепления иностранной валюты к рублю. Доллар вырос на 3,75 копейки — до 76,72 рубля за денежную единицу. Курс евро прибавил 17 копеек — до 86,88 рубля.

ЦБ ранее отметил рекордно низкие покупки валюты физическими лицами в конце прошлого года. За указанный период граждане приобрели валюту на 189 млн долларов. Поведение россиян могло быть обусловлено ограничениями на поезди за границу. В 2020-м ситуация была противоположной: физлица купили рекордный объем иностранной валюты в конце года.