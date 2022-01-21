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Наталья Подольская похвасталась покупкой роскошной квартиры в Москве

Шоу-бизнес
Наталья Подольская похвасталась покупкой роскошной квартиры в Москве
instagram.com  /  @presnyakovvladimir

Москва, 21 января. Музыканты Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали владельцами квартиры в элитном жилом комплексе столицы. Певица призналась, что уже получила ключи от апартаментов.

Подольская и Пресняков уже много лет счастливы в браке и воспитывают сыновей Артема и Ивана. По словам певицы, звездная пара долгое время жила в подмосковье и мечтала о квартире в столице. В новом году супруги осуществили долгожданные планы и стали обладателями роскошных апартаментов на Кутузовском проспекте.

«Ура, мы, наконец, получили заветные ключи! Теперь впереди наш ждет самый увлекательный процесс- ремонт. Кстати, несмотря на тенденции в дизайне интерьеров, я всегда ориентируюсь, прежде всего, на уют. Дома должно быть тепло и уютно!» — похвасталась Подольская в Instagram.

Выбор звезд пал на элитный жилой комплекс резиденций, в которых цены стартуют от 20 млн рублей. Поклонники с восторгом отреагировали на радостную новость и поспешили поздравить Подольскую и Преснякова.

Незадолго до новогодних праздников звезды также позаботились о будущем жилье сыновей. Подольская сообщила, что супруги решили квартирный вопрос для наследников.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наталья Подольская похвасталась покупкой роскошной квартиры в Москве
квартира пресняков Подольская
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