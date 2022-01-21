Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена стартовала в Женеве

Женева, 21 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Этони Блинкен начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве. Встреча продлится с 13:00 до 17:00 по московскому времени.

Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, дипломаты намерены обменяться мнениями по поводу прошедших 9–12 января двусторонних контактов. Блинкен не предоставит Лаврову письменный ответ по гарантиям безопасности, однако, подчеркнули в Москве, это не является неожиданностью. Сам глава Госдепа США заявил, что не ожидает от встречи «больших прорывов», хоть и рассчитывает на деэскалацию напряженности. Лавров разделил эту точку зрения, но отметил, что Москва все же надеется получить ответы на самые важные вопросы.

Ранее за возобновление переговоров по вопросам обеспечения безопасности выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Чиновник призвал стороны выслушать озабоченности друг друга и найти способы достичь компромисса.