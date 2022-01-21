Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 13:33
13:30
Видео
Телеканал «Санкт-Петербург» объявил имена своих героев
13:27
Общество
Петербург обновил рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
13:26
Общество
Младшая дочь отправила Лидию Федосееву-Шукшину в дом престарелых
13:25
Происшествия
Участницу откровенной фотосессии возле мечети в Москве отпустили под подписку
13:24
Экономика
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
13:23
Шоу-бизнес
Наталья Подольская похвасталась покупкой роскошной квартиры в Москве
13:22
Весь мир
Суд определит, насколько виновны напарники полицейского, убившего Джорджа Флойда
13:21
Политика
Страхи США: как очередное «расследование» ФБК совпало с напряжением вокруг Украины и Казахстана
13:20
Общество
Источник ФАН опроверг вспышку коронавируса в Мариинском театре
13:19
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с контейнеровозом в Индонезии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена стартовала в Женеве

Политика
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена стартовала в Женеве
Федеральное агентство новостей

Женева, 21 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Этони Блинкен начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве. Встреча продлится с 13:00 до 17:00 по московскому времени.

Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, дипломаты намерены обменяться мнениями по поводу прошедших 9–12 января двусторонних контактов. Блинкен не предоставит Лаврову письменный ответ по гарантиям безопасности, однако, подчеркнули в Москве, это не является неожиданностью. Сам глава Госдепа США заявил, что не ожидает от встречи «больших прорывов», хоть и рассчитывает на деэскалацию напряженности. Лавров разделил эту точку зрения, но отметил, что Москва все же надеется получить ответы на самые важные вопросы.

Ранее за возобновление переговоров по вопросам обеспечения безопасности выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Чиновник призвал стороны выслушать озабоченности друг друга и найти способы достичь компромисса.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена стартовала в Женеве
россия сша лавров переговоры женева блинкен гарантии безопасности
Комментировать