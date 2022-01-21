Замглавы МИД России Рябков напомнил американским журналистам о бесстрашии Москвы

Женева, 21 января. Россия никого не боится, в том числе Соединенных Штатов. Такой комментарий американским журналистам дал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Представители зарубежной прессы подошли к дипломату в гардеробе и задали провокационный вопрос о якобы боязни России себя защитить. Инцидент произошел в Женеве перед встречей главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Рябков не растерялся и отметил, что Россия никого не боится. Заместитель министра обратил внимание американских журналистов, что Москва не испытывает страха и перед Соединенными Штатами.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что не ждет большого «прорыва» от встречи с Сергеем Лавровым. Американский чиновник выразил надежду, что ему удастся понять, интересно ли Москве урегулирование разногласий с помощью диалога.