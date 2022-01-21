Простой красный обелиск: Барецкий заявил, что готов похоронить Ленина бесплатно

Тело Владимира Ленина должно быть похоронено — вождь мирового пролетариата заслужил свое право на вечный покой. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий.

Сегодня, 21 января, исполнилось ровно 98 лет со дня смерти Владимира Ульянова, вошедшего в историю под фамилией Ленин, — первого руководителя советского государства. Его фигура была определяющей для всего социалистического движения в ХХ веке — как в границах СССР, так и во всем мире. С целью увековечить память вождя на Красной площади в Москве был построен Мавзолей, в котором и по сей день покоится его забальзамированное тело. Однако после распада СССР в обществе периодически возникают ожесточенные дискуссии, посвященные целесообразности нахождения Ленина на самом видном месте страны.

«Владимира Ильича следует похоронить — и я, как президент Союза профессиональных ритуальных агентов, готов сделать это бесплатно, — заявил Барецкий. — Вообще, я фанат Ленина — и даже пиджак у меня красный исключительно потому, что я преклоняюсь перед ним и его достижениями на поприще установления диктатуры пролетариата. Впервые я надел его в 1991 году в знак протеста против распада социалистического Отечества — и моему примеру тогда последовали очень многие достойные люди».

По словам шоумена, душа не может отправиться в рай, пока смертные останки не преданы земле.

Федеральное агентство новостей /

«Именно поэтому Ленин должен быть похоронен, — подчеркнул собеседник ФАН. — Негоже такому человеку лежать на всеобщем обозрении, как какая-нибудь статуя! Если дело будет поручено мне, я устрою ему достойные проводы — предлагаю сделать это 21 января 2024 года, в столетнюю годовщину ухода Владимира Ильича из жизни, а оставшиеся два года посвятить организации процесса».

По словам Барецкого, у него уже есть подходящий гроб для вождя мирового пролетариата — сколоченный из красного дерева.

«Политбюро осталось бы им довольно, — заявил ритуальщик. — Этот гроб — настоящее искусство! Что касается памятника, то он, на мой взгляд, должен представлять из себя простой красный обелиск (можно использовать в качестве материала гранит), увенчанный пятиконечной звездой. Но, в принципе, можно просто с площади Восстания в Питере взять такой же — и вернуть туда на место памятник Александру III на коне. Думаю, это оптимальный вариант. А то, знаете, водружать над могилой Ленина еще одну его статую не хочется — их и так девать некуда, вся страна ими заставлена».

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что Мавзолей на Красной площади будет стоять вечно.