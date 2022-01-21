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Болельщики «Спартака» будут бойкотировать все матчи команды из-за FAN ID

Спорт
Болельщики «Спартака» будут бойкотировать все матчи команды из-за FAN ID
spartak.com  /  официальный сайт фк «Спартак»

Москва, 21 января. Решение о бойкоте матчей московского «Спартака» приняли лидеры фанатских объединений команды на общей встрече. Болельщики недовольны принятием закона о введении системы Fan ID.

Фанаты намерены бойкотировать посещение футбольных матчей уже после зимней паузы чемпионата России. Болельщики московского клуба пришли к единому мнению о необходимости бойкота, несмотря на различные разногласия по этому вопросу, информирует Telegram-канал «Арена Незыгарь».

Нарушителей бойкота планируют исключать из фанатского движения. Болельщики могут посещать вместе с командой другие города, но не стадионы. В скором времени будет подготовлен текст данного решения.

Ранее комментатор Геннадий Орлов не поддержал введение паспортов болельщика (Fan ID) на матчах РПЛ. По его словам, это решение сильно повлияет на посещаемость чемпионата России по футболу.

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спартак фанаты fan id
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