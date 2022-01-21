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Ценные бумаги Netflix рухнули за день на 20%

Экономика
Ценные бумаги Netflix рухнули за день на 20%
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Вашингтон, 21 января. Американский скрининговый сервис не смог достичь прогнозируемых показателей роста, что вызвало разочарование инвесторов. Акции компании упали на 20% в день, когда корпорация опубликовала свою отчетность. Об этом сообщают «Ведомости».

Ключевым параметром для инвесторов стало замедление роста числа платных подписчиков. Это отразилось на падении стоимости акций с 508,25 до 405,20 доллара за бумагу. Капитализация компании стала на 15% ниже показателя, зафиксированного в начале года — 228,5 миллиарда долларов.

Компания сообщает в отчете, что причиной медленного прироста подписчиков является усиливающаяся конкуренция в отрасли. Также вина частично возлагается на пандемию коронавируса и экономические трудности в разных регионах мира.

Netflix ранее анонсировал создание вселенной по южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара». Также глава сервиса Тед Сарандос говорил о планах по съемкам второго сериала.

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