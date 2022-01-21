Песков назвал очевидной эффективность «Спутника V» против «Омикрона»

Москва, 21 января. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что эффективность вакцины «Спутник V» в борьбе с омикрон-штаммом COVID-19 доказана и очевидна.

Кроме того, Песков раскритиковал врачей, которые считают, что «Спутник V» не способен побороть «Омикрон». Так, опасной болезнью заражаются не больше 5-6% привитых граждан.

«Есть определенный процент, не больше 5-6%, тех, кто болеют с прививками. Но в целом эффективность особенно "Спутника V" против "Омикрона" доказана, и она очевидна», — сказал Песков.

Глава НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинация «Спутником V» обеспечит почти 100% защиту от «Омикрона». В организме вакцинированных образуются специальные антитела, которые нейтрализуют вирус.