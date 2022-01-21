Песков: тема баз ВС РФ в Венесуэле не затрагивалась во время переговоров Путина и Мадуро

Москва, 21 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос размещения военных баз ВС РФ в Венесуэле не затрагивался в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что двустороннее взаимодействие России и Венесуэлы носит очень многоплановый и партнерский характер. Различные аспекты сотрудничества обсуждались Путиным и Мадуро, однако тема баз ВС РФ не затрагивалась.

«Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался», — отметил Песков.

Ранее западные военные эксперты говорили, что США окажутся в незавидном положении, если Россия разместит вооружения в странах Латинской Америки. Такой шаг станет шоком для Вашингтона.