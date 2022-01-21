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Телеканал «Санкт-Петербург» объявил имена своих героев

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Журналистские материалы не всегда должны содержать информацию об авариях, пожарах и убийствах. Премия «Герои «Санкт-Петербурга» призвана обратить внимание СМИ на важность новостей, которые подают хороший пример горожанам.

В этом году телеканал «Санкт-Петербург» впервые организовал торжественную церемонию и наградил героев своих репортажей. Инициатором премии стал генеральный директор СМИ Александр Малькевич. Он признался, что вдохновением для него послужил проект Федерального агентства новостей «Хорошие новости».

«Чем занимался ФАН? Находил позитивные новости на всей территории страны о достойных людях, поддерживал журналистов, которые рассказывают о них. Чем занимается канал «Санкт-Петербург»? Мы стараемся рассказывать о том хорошем, что есть вокруг нас. О людях, их поступках, свершениях, открытиях», — объясняет журналист.

В этом году сердца телезрителей покорили подвиги овчарки Есении. Инспектор-кинолог Наталья Бабкина, которая работает в тандеме с собакой, рада общественному признанию подопечной. По ее словам, животные становятся, как дети, поэтому их заслуги вызывают у полицейских искреннюю гордость.

«Собака Есения меньше, чем за час, отыскала потерявшегося мальчика. На ее счету уже много раскрытий. Например, она нашла преступника, которой изнасиловал девушку. Много-много всего», — перечислила успехи овчарки старший лейтенант.

Премию получил и юный петербуржец, его изобретение прогремело на всю Россию. Второкурсник Алексей Ледюков создал настоящий экзоскелет, с помощью которого можно поднять до 100 кг.

«Я начал над ним работать еще в школе, в восьмом классе. С тех пор я его постепенно совершенствую. Я работаю, и тут мне говорят, что ко мне приедет такой-то канал. Приезжают, я рассказываю и показываю все», — вспоминает съемки репортажа студент.

Директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владимир Шамахов объяснил, почему сегодня так важно поощрять начинания подрастающего поколения.

«Это прекрасный конкурс. Все говорят, что молодежь нужно поддерживать, помогать. Молодежи, самое главное, нужно доверять! Если ей доверяют не на словах, а в делах, то она отвечает на это», — считает Шамахов.

Героями т/к «Санкт-Петербург» признали и спортсменов, которые в этом году прославили нашу страну и город на весь мир. Параолимпийцы Андрей Калина и Владимир Даниленко стали победителями в номинации «Преодоление года».

«Благодарен за то, что меня выделили. Мне очень приятно за тот вклад в развитие спорта, за то, что я и наша сборная России показывают своим примером», — заявил пловец Даниленко.

Также признание от телеканала получили учителя, которые обучают подростков в социальной сети TikTok, создатель Фонда друзей балтийской нерпы, врач-педиатр и отец пятерых детей.

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