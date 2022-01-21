Песков высказался о планах конгрессменов США ввести санкции против российских чиновников

Москва, 21 января. Предложения некоторых американских конгрессменов о введении ограничений против российских чиновников являются бессмысленными. Соответствующим мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона не видит смысла в комментировании подобных идей. Об этом Песков рассказал во время общения с представителями СМИ.

«Законодатели американские упражняются, кто во что горазд. Чем больше подобных проектов абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам — тем больше они девальвируются, эти идеи», — высказал он свое мнение.

Ранее сообщалось, что Сенат США не может прийти к общему мнению в принятии закона об ограничениях против Российской Федерации из-за нехватки времени. Об этом писала американская газета Roll Call.