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Банк России выпустит памятную монету к 220-летию МИД

  /   Обновлено: 21 января 2022 12:52
Экономика
Банк России выпустит памятную монету к 220-летию МИД
cbr.ru  /  Банк России

Москва, 21 января. Центробанк с 24 января выпустит в обращение памятную серебряную монету, посвященную 220-летию с момента основания Министерства иностранных дел России.

Монета номиналом в 3 рубля с лицевой стороны оформлена рельефным изображением государственного герба. На оборотной стороне размещено рельефное изображение здания МИД РФ, расположенного на Смоленской-Сенной площади в Москве.

Тираж монеты составит 3 тысячи единиц. Она не является подарочной и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, говорится на сайте российского регулятора.

ЦБ РФ ранее объявил о выпуске в обращение инвестиционной монеты «Георгий Победоносец». Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля составляет 500 тысяч штук. Золотая монета номиналом 50 рублей будет выпущена в количестве до 500 тысяч единиц.

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Все новости / Экономика / Банк России выпустит памятную монету к 220-летию МИД
банк россии памятная монета 220-летие мид
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