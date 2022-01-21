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Суд определит, насколько виновны напарники полицейского, убившего Джорджа Флойда

Весь мир
Суд определит, насколько виновны напарники полицейского, убившего Джорджа Флойда
Global Look Press  /  ImageSPACE/MediaPunch via www.im / www.imago-images.de

Сент-Пол, 21 января. Федеральный суд США начал рассмотрение дела трех напарников Дерека Шовина в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Суду присяжных предстоит определить обязаны ли были обвиняемые Ту Тао, Александр Кеунг и Томас Лейн вмешаться в процесс задержания Флойда и предотвратить применение чрезмерной силы в отношении задержанного со стороны офицера Шовина.

Профессор права Университета Сент-Томаса в Миннесоте и бывший федеральный прокурор Марк Ослер, указывает на необычность дела, отмечая, что большинство судебных процессов по делам о неправомерных действиях полиции, в том числе по делу Шовена, сосредоточены на действиях офицера, в то время, как нынешний процесс касается бездействия полицейских.

«Речь идет о действиях, которые не были предприняты. Это процесс совсем другого рода», — считает он.

Сами подсудимые, которым, в случае принятия обвинительного приговора грозит длительные сроки тюремного заключения, не признают своей вины.

Прокуроры из отдела по гражданским правам Министерства юстиции США попытаются убедить присяжных в том, что мужчины «умышленно не помогли Флойду», когда он потерял сознание в результате удушающего приема, проведенного Шовном. В обвинительном заключении говорится, что арестованный имеет право «быть свободным от преднамеренного безразличия сотрудника полиции к его серьезным медицинским потребностям».

Процесс над убийцей Джорджа Флойда: суд или судилище?
Федеральное агентство новостей /

Ожидается, что многие из свидетелей, дававших показания на суде штата Шовина, будут вызваны в качестве свидетелей в ходе процесса. Ни прокуроры, ни адвокаты защиты публично не заявили, вызовут ли они Шовена для дачи показаний.

Сам Шовин в своем соглашении о признании вины согласился с утверждением обвинения о том, что Тао и Лейн не предприняли никаких действий, чтобы остановить применение силы в отношении Флойда.

Эксперты по правовым вопросам заявили, что судебный процесс может ускорить преодоление культуры «тонкой голубой линии», распространенной в полицейских департаментах США, которая не позволяет сотрудникам высказываться против неправомерных действий коллег.

Смерть Джорджа Флойда 25 мая 2020 года вызвала бурную реакцию в США. По всей стране прошли акции протеста активистов движения Black Lives Matter. Демонстрации сопровождались стычками с полицией, актами мародерства и поджогами. Требования об отмене финансирования полиции и начавшиеся судебные процессы против сотрудников полиции, привели к разгулу уличной преступности, уровень которой в 2020 — 2021 годах вырос многократно.

Племянница Джорджа Флойда получила ранение в перестрелке на Новый год
Global Look Press / Imagespace / Keystone Press Agency

 

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Все новости / Весь мир / Суд определит, насколько виновны напарники полицейского, убившего Джорджа Флойда
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