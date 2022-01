Суд определит, насколько виновны напарники полицейского, убившего Джорджа Флойда

Сент-Пол, 21 января. Федеральный суд США начал рассмотрение дела трех напарников Дерека Шовина в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Суду присяжных предстоит определить обязаны ли были обвиняемые Ту Тао, Александр Кеунг и Томас Лейн вмешаться в процесс задержания Флойда и предотвратить применение чрезмерной силы в отношении задержанного со стороны офицера Шовина.

Профессор права Университета Сент-Томаса в Миннесоте и бывший федеральный прокурор Марк Ослер, указывает на необычность дела, отмечая, что большинство судебных процессов по делам о неправомерных действиях полиции, в том числе по делу Шовена, сосредоточены на действиях офицера, в то время, как нынешний процесс касается бездействия полицейских.

Сами подсудимые, которым, в случае принятия обвинительного приговора грозит длительные сроки тюремного заключения, не признают своей вины.

Прокуроры из отдела по гражданским правам Министерства юстиции США попытаются убедить присяжных в том, что мужчины «умышленно не помогли Флойду», когда он потерял сознание в результате удушающего приема, проведенного Шовном. В обвинительном заключении говорится, что арестованный имеет право «быть свободным от преднамеренного безразличия сотрудника полиции к его серьезным медицинским потребностям».

Ожидается, что многие из свидетелей, дававших показания на суде штата Шовина, будут вызваны в качестве свидетелей в ходе процесса. Ни прокуроры, ни адвокаты защиты публично не заявили, вызовут ли они Шовена для дачи показаний.

Сам Шовин в своем соглашении о признании вины согласился с утверждением обвинения о том, что Тао и Лейн не предприняли никаких действий, чтобы остановить применение силы в отношении Флойда.

