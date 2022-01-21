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Песков: Россия приветствует усилия Турции по урегулированию ситуации на Украине

Политика
Песков: Россия приветствует усилия Турции по урегулированию ситуации на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на усилия Турции по урегулированию ситуации на Украине.

Как отметил официальный представитель Кремля, Россия приветствует любые усилия, направленные на решение этого вопроса.

«Главным образом мы слышим заявления, которые делаются из Анкары. Я еще раз повторяю, можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине», — пояснил Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что интересно узнать мнение Киева по поводу того, что Турция готова пригласить на переговоры по Украине представителей ДНР и ЛНР.

Ранее власти Турции выступили за организацию личной встречи президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять саммит в своей стране.

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