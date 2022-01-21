Экс-возлюбленная Абдулова отдаст вещи артиста для ДНК-теста возможного сына

Москва, 21 января. Бывшая возлюбленная знаменитого артиста Александра Абдулова Виктория Лановская готова отдать пиджак и сигарету покойного избранника для проведения ДНК-теста предполагаемого сына звезды Александра Коваля.

Вдова старшего брата актера Александра Абдулова Альбина долго ждала в гости экс-избранницу артиста, которой хотела сделать подарок в память о любимом мужчине. Она хотела подарить ей белый пиджак от Armani, который носил звезда театра и кино. Встреча постоянно срывалась, и женщина уже подумала выбросить вещь. Но в последний момент какая-то сила остановила ее, признается Абдулова.

Новая обладательница пиджака артиста нашла фотографию маленького ребенка, которым, как оказалось, является Коваль. Предполагается, что это сын артиста, рожденный от романа с костюмером Одесской киностудии Ольгой Коваль.

«После того как я нашла фото, я как сердцем чувствовала, что не стоит его стирать и сдавать в химчистку. Теперь я готова отдать этот пиджак и сигарету на анализ в лабораторию», — сообщила Лановская в беседе с kp.ru.

Сам Коваль признался, что долго не мог поверить в то, что его отцом может быть Абдулов. Мужчина готов сдать анализы, чтобы знать точно о возможном родстве с именитым артистом.