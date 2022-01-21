Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 13:32
13:30
Видео
Телеканал «Санкт-Петербург» объявил имена своих героев
13:27
Общество
Петербург обновил рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
13:26
Общество
Младшая дочь отправила Лидию Федосееву-Шукшину в дом престарелых
13:25
Происшествия
Участницу откровенной фотосессии возле мечети в Москве отпустили под подписку
13:24
Экономика
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
13:23
Шоу-бизнес
Наталья Подольская похвасталась покупкой роскошной квартиры в Москве
13:22
Весь мир
Суд определит, насколько виновны напарники полицейского, убившего Джорджа Флойда
13:21
Политика
Страхи США: как очередное «расследование» ФБК совпало с напряжением вокруг Украины и Казахстана
13:20
Общество
Источник ФАН опроверг вспышку коронавируса в Мариинском театре
13:19
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с контейнеровозом в Индонезии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-возлюбленная Абдулова отдаст вещи артиста для ДНК-теста возможного сына

Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Абдулова отдаст вещи артиста для ДНК-теста возможного сына
Кадр из фильма «Лузер»

Москва, 21 января. Бывшая возлюбленная знаменитого артиста Александра Абдулова Виктория Лановская готова отдать пиджак и сигарету покойного избранника для проведения ДНК-теста предполагаемого сына звезды Александра Коваля.

Вдова старшего брата актера Александра Абдулова Альбина долго ждала в гости экс-избранницу артиста, которой хотела сделать подарок в память о любимом мужчине. Она хотела подарить ей белый пиджак от Armani, который носил звезда театра и кино. Встреча постоянно срывалась, и женщина уже подумала выбросить вещь. Но в последний момент какая-то сила остановила ее, признается Абдулова.

Новая обладательница пиджака артиста нашла фотографию маленького ребенка, которым, как оказалось, является Коваль. Предполагается, что это сын артиста, рожденный от романа с костюмером Одесской киностудии Ольгой Коваль.

«После того как я нашла фото, я как сердцем чувствовала, что не стоит его стирать и сдавать в химчистку. Теперь я готова отдать этот пиджак и сигарету на анализ в лабораторию», — сообщила Лановская в беседе с kp.ru.

Сам Коваль признался, что долго не мог поверить в то, что его отцом может быть Абдулов. Мужчина готов сдать анализы, чтобы знать точно о возможном родстве с именитым артистом.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Экс-возлюбленная Абдулова отдаст вещи артиста для ДНК-теста возможного сына
днк-тест абдулов лановская
Комментировать