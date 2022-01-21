ВМФ РФ, ВМС Ирана и Китая освободили «захваченное пиратами» судно на учениях CHIRU 2022

Москва, 21 января. Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения CHIRU в Аравийском море, в ходе которых боевые корабли трех стран отработали противодействие морскому пиратству.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что боевые единицы ВМФ РФ совместно с кораблями ВМС Ирана и КНР выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, отработали тактическое маневрирование и задачи по поиску и спасению на море. В маневрах принимали участие 14 кораблей и вспомогательных судов.

«В финальной части учений CHIRU 2022 совершенствовались практические навыки сторон в проведении досмотровых действий и освобождении условно захваченного пиратами судна», — сказано в сообщении.

Ранее российское оборонное ведомство анонсировало проведение серии военно-морских учений во всех зонах ответственности ВМФ РФ на 2022 год. В маневрах будет задействовано свыше 140 кораблей.