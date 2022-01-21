Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 13:32
13:30
Видео
Телеканал «Санкт-Петербург» объявил имена своих героев
13:27
Общество
Петербург обновил рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
13:26
Общество
Младшая дочь отправила Лидию Федосееву-Шукшину в дом престарелых
13:25
Происшествия
Участницу откровенной фотосессии возле мечети в Москве отпустили под подписку
13:24
Экономика
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
13:23
Шоу-бизнес
Наталья Подольская похвасталась покупкой роскошной квартиры в Москве
13:22
Весь мир
Суд определит, насколько виновны напарники полицейского, убившего Джорджа Флойда
13:21
Политика
Страхи США: как очередное «расследование» ФБК совпало с напряжением вокруг Украины и Казахстана
13:20
Общество
Источник ФАН опроверг вспышку коронавируса в Мариинском театре
13:19
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с контейнеровозом в Индонезии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ВМФ РФ, ВМС Ирана и Китая освободили «захваченное пиратами» судно на учениях CHIRU 2022

Армия
ВМФ РФ, ВМС Ирана и Китая освободили «захваченное пиратами» судно на учениях CHIRU 2022
ИА «Народные новости».

Москва, 21 января. Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения CHIRU в Аравийском море, в ходе которых боевые корабли трех стран отработали противодействие морскому пиратству.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что боевые единицы ВМФ РФ совместно с кораблями ВМС Ирана и КНР выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, отработали тактическое маневрирование и задачи по поиску и спасению на море. В маневрах принимали участие 14 кораблей и вспомогательных судов.

«В финальной части учений CHIRU 2022 совершенствовались практические навыки сторон в проведении досмотровых действий и освобождении условно захваченного пиратами судна», — сказано в сообщении.

Ранее российское оборонное ведомство анонсировало проведение серии военно-морских учений во всех зонах ответственности ВМФ РФ на 2022 год. В маневрах будет задействовано свыше 140 кораблей.

Вернуться назад
Все новости / Армия / ВМФ РФ, ВМС Ирана и Китая освободили «захваченное пиратами» судно на учениях CHIRU 2022
россия китай учения иран пираты
Комментировать