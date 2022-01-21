Террористы ИГ атаковали тюрьму в сирийской Хасаке, освободив не менее 20 боевиков

Хасака, 21 января. Боевики террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) вечером 20 января атаковали тюрьму в районе Гвейран сирийской провинции Хасака. В ходе нападения им удалось освободить ряд заключенных соратников.

Прежде чем террористы попытались совершить атаку на объект, находящийся под контролем курдских формирований, прозвучал мощный взрыв. Его причиной послужил заминированный автомобиль, припаркованный у пенитенциарного учреждения Ас-Сынаа. За взрывом последовали звуки выстрелов.

Согласно открытым источникам, сбежать из тюрьмы смогли не менее двадцати террористов. Между ними и охранниками произошла перестрелка, были слышны также звуки разрыва гранат.

Our SDF & ISF have thwarted a new insurgence & escape attempt by Daesh terrorists detained in Geweran prison. The insurgence coincided w/a car bomb explosion near the prison conducted by Daesh sleeper cells, who infiltrated from the surrounding neighborhoods & clashed w/the ISF. pic.twitter.com/pCe1vg1T6P — Bahtiyar Umut (@baxtiyarumut) January 20, 2022

Представитель курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) Фархад Шами сообщил, что силам внутренней безопасности удалось справиться с мятежом заключенных ИГ в самой тюрьме. По его словам, внутри объекта боевики пытались создать хаос, сжигая одеяла и пластиковые вещи в камерах.

Шами также заявил, что боевики, атаковавшие объект, в конечном счете отступили в близлежащий квартал Зухур, где спрятались в домах мирных жителей.

Отмечается, что СДС направили подкрепление в тюрьму и оцепили район вокруг нее. Самолеты, принадлежащие возглавляемой США международной коалиции, начали патрулировать территорию и даже произвели обстрел некоторых целей.

Утром 21 января представитель СДС проинформировал о поимке двух террористов ИГ, которые пытались накануне сбежать из учреждения.

ألقت الوحدات الخاصة في قوّات سوريا الديمقراطية القبض على اثنين من مرتزقة داعش الذين حاولوا الفرار من سجن غويران وذلك في محيط السجن.

عمليات التمشيط التي بدأتها قواتنا في محيط السجن مستمرة.

المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية

09:33AM

21 كانون الثاني 2022 pic.twitter.com/lcYNaMAeyE — Farhad Shami (@farhad_shami) January 21, 2022

Тем не менее, по данным источников, в учреждении по-прежнему продолжаются ожесточенные столкновения между курдскими силами и заключенными. Это связано с тем, что террористам удалось захватить большую часть оружия и боеприпасов охраны.

Согласно данным портала, в результате беспорядков погибли 18 членов местной курдской полиции «Асайиш». В окрестностях тюрьмы были также убиты шесть боевиков ИГ и один гражданский.

Death toll in ISIS prison attack in Hasakah now being updated to 25, as per Syrian monitor. That includes at least 6 ISIS militants. #Syria



Meanwhile, a video has surfaced which shows ISIS militants in a house in Hasakah and the residents may have been taken hostage. #Syria pic.twitter.com/VwVtlhvx1y — FJ (@Natsecjeff) January 21, 2022

Созданная в 2019 году тюрьма Ас-Сынаа — одно из крупнейших мест в мире, где заключенными являются боевики ИГ. Всего в этом пенитенциарном учреждении находятся не менее трех тысяч человек, среди них есть иностранные наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.