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Террористы ИГ атаковали тюрьму в сирийской Хасаке, освободив не менее 20 боевиков

Весь мир
Террористы ИГ атаковали тюрьму в сирийской Хасаке, освободив не менее 20 боевиков
Global Look Press  /  Chris Huby / ZUMAPRESS.com

Хасака, 21 января. Боевики террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) вечером 20 января атаковали тюрьму в районе Гвейран сирийской провинции Хасака. В ходе нападения им удалось освободить ряд заключенных соратников.

Прежде чем террористы попытались совершить атаку на объект, находящийся под контролем курдских формирований, прозвучал мощный взрыв. Его причиной послужил заминированный автомобиль, припаркованный у пенитенциарного учреждения Ас-Сынаа. За взрывом последовали звуки выстрелов. 

Согласно открытым источникам, сбежать из тюрьмы смогли не менее двадцати террористов. Между ними и охранниками произошла перестрелка, были слышны также звуки разрыва гранат.

Представитель курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) Фархад Шами сообщил, что силам внутренней безопасности удалось справиться с мятежом заключенных ИГ в самой тюрьме. По его словам, внутри объекта боевики пытались создать хаос, сжигая одеяла и пластиковые вещи в камерах.

Шами также заявил, что боевики, атаковавшие объект, в конечном счете отступили в близлежащий квартал Зухур, где спрятались в домах мирных жителей.

Отмечается, что СДС направили подкрепление в тюрьму и оцепили район вокруг нее. Самолеты, принадлежащие возглавляемой США международной коалиции, начали патрулировать территорию и даже произвели обстрел некоторых целей.

Утром 21 января представитель СДС проинформировал о поимке двух террористов ИГ, которые пытались накануне сбежать из учреждения.

Тем не менее, по данным источников, в учреждении по-прежнему продолжаются ожесточенные столкновения между курдскими силами и заключенными. Это связано с тем, что террористам удалось захватить большую часть оружия и боеприпасов охраны.

Согласно данным портала, в результате беспорядков погибли 18 членов местной курдской полиции «Асайиш». В окрестностях тюрьмы были также убиты шесть боевиков ИГ и один гражданский.

Созданная в 2019 году тюрьма Ас-Сынаа  — одно из крупнейших мест в мире, где заключенными являются боевики ИГ. Всего в этом пенитенциарном учреждении находятся не менее трех тысяч человек, среди них есть иностранные наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия взрыв хасака тюрьма
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