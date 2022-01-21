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Песков призвал не пытаться зарабатывать политические очки на теме ДНР и ЛНР

  /   Обновлено: 21 января 2022 13:12
Политика
Песков призвал не пытаться зарабатывать политические очки на теме ДНР и ЛНР
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Москва, 21 января. Авторам инициативы о признании ДНР и ЛНР не следует пытаться зарабатывать политические очки на чувствительной теме, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности в ситуации с Украиной. Также он рассказал, что необходимо осознавать ответственность за сбалансированные шаги, учитывающие нынешнюю обстановку.

«Очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы (о признании ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН), в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим», — подчеркнул Песков.

Ранее он заявил, что никакие подготовительные процессы к встрече главы России Владимира Путина и президента Владимира Зеленского не ведутся. Соответствующее мероприятие предложил провести лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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украина ЛНР днр песков кремль
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