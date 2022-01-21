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Послание Путина может быть отложено из-за распространения «Омикрона»

Общество
Послание Путина может быть отложено из-за распространения «Омикрона»
pixabay.com

Москва, 21 января. Распространение штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» будет приниматься во внимание при организации послания президента России Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что распространение штамма «Омикрон» может повлиять на послание президента. При организации мероприятия будет учитываться текущая эпидемиологическая обстановка.

«Если волна будет на пике, то имеет смысл подождать», — сообщил Песков.

Штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в ноябре 2021 года на юге Африки. Многие специалисты отмечают высокую заразность этой мутации.

Президент России Владимир Путин работает в комбинированном режиме на фоне распространения штамма «Омикрон» в России. У главы государства нет необходимости работать в удаленном режиме.

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