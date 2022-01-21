Песков: встреча Блинкена и Лаврова рассчитана на обмен мнениями

Москва, 21 января. Переговоры главы Госдепа США Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова рассчитаны на обмен мнениями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, это обмен мнениями по итогам трех раундов переговоров по российским предложениям о безопасности. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва будет ориентироваться на то, что в ближайшее время получит письменные ответы на свои предложения.

«Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров», — сказал он в ходе общения с журналистами.

Ранее стало известно, что Лавров и Блинкен проведут встречу в Женеве 21 января. Глава Госдепа США сообщил журналистам, что не ожидает «больших прорывов» на переговорах.