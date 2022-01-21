Токаев оценил уровень ежемесячных доходов населения Казахстана

Нур-Султан, 21 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы половины населения республики не превышают 50 тысяч тенге в месяц (немногим больше 100 долларов).

Выступая на встрече с крупными предпринимателями страны, казахский лидер отметил, что половиной состояния Казахстана, по мнению экспертов, владеют всего 162 человека.

«В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять», — добавил Токаев.

В ближайшее время глава государства планирует переформатировать образование. Пока в республике достаточно экономистов, юристов и менеджеров. Сейчас необходимо поставить образовательный процесс на «технические рельсы».

Касым-Жомарт Токаев ранее сообщил, что акции в Казахстане начались из-за недопустимого разрыва между бедными и богатыми. Последние события произошли на фоне коррупции и расслоения в доходах, пояснил он.