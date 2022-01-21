Страхи США: как очередное «расследование» ФБК совпало с напряжением вокруг Украины и Казахстана

ФБК1 (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) выпустил вторую часть так называемого расследования о «дворце Путина», который вовсе и не дворец, а самая настоящая гостиница, бенефициаром которой является известный российский бизнесмен Аркадий Ротенберг. Он еще в прошлом году заявил, что работы по созданию апарт-отеля ведутся на мысе Идокопас уже несколько лет. Подробнее — в материале ФАН.

Очередное «разоблачение»

«Разоблачители» вместо 3D-визуализации интерьеров предоставили реальные фотографии. Правда, авторы «расследования» не рассказали, кто и когда сделал эти снимки. Якобы им уже около года.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что владельцем «дворца» в Геленджике являются один или несколько предпринимателей. По его словам, называть конкретные имена будет некорректно. Также в Кремле заявили, что давно знали о подготовке псевдоразоблачений и информационных атаках на главу государства Владимира Путина с целью «раскачать» ситуацию в стране. В свою очередь, представитель застройщика рассказывал, что объект из ролика Навального возводится как гостиница для состоятельных людей.

«Они за это деньги получают»

Член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров расценил данное «расследование» ФБК низкопробным и неинтересным. По его мнению, у заказчиков ФБК кончились «аргументы» против российского лидера.

«То есть больше у них ничего нет. От слова совсем. Ребята выполняют свои задачи по расшатыванию обстановки, по нагнетанию социального напряжения в РФ. Они за это деньги получают. Здесь все просто. Но кто это схавает? Спустя год все уже понимают, что эта пена давным-давно сошла, никто об этой истории уже не помнит. Поэтому они таким образом уже конвульсируют», — пояснил Герман Владимиров.

Кроме того, Владимиров допустил, что интерьеры, представленные на фотографиях, могут быть поддельными. В том плане, что к реальной гостинице Ротенберга они не имеют никакого отношения. Заказчиком очередного вброса, как считает Владимиров, спокойно могут быть американцы, которым самостоятельно возвести подобные «декорации» не составит труда. Поэтому и вторая часть «расследования» выдержала паузу в целый год.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Но единственный ли это ответ на вопрос: «Почему именно сейчас»? Однозначно нет, как считает политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик. Все намного сложнее. Нужно смотреть шире.

Напряжение вокруг Украины и Казахстана

По его мнению, ситуация со временем публикации данного материала связана с целым рядом событий на международной арене. Во-первых, это кризис в Казахстане, действия ОДКБ в связи с этим, когда вопреки прошлогоднему скепсису выяснилось, что ОДКБ — реально действующий и достаточно эффективный механизм. Во-вторых, это очередная истерика западных либералов, будь то американские демократы, будь то немецкие «Зеленые», по поводу мнимой «российской агрессии» на Украине.

«В-третьих, возобновление переговоров в Вене 3 января по поводу ядерной сделки с Ираном и планируемая российско-иранская встреча в верхах. В-четвертых, проблемы на нефтяном и газовом рынке Евросоюза и США вследствие холодной зимы. Объемы добычи нефти в США и Канаде сократились после введения временных ограничений из-за низких температур. Одновременно вступило в силу непродуманное решение президента США Джо Байдена о продаже на рынках 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов США. При этом одновременно существенно снизились поставки из Ливии в связи с приостановкой работы крупнейшего нефтепровода», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он заметил, что в условиях энергетического кризиса и роста напряженности в мире США кровь из носу надо отвлечь внимание своей и мировой общественности от имеющихся серьезных проблем. Ведь в ноябре 2022 года в США предстоят промежуточные выборы: избирается заново весь состав палаты представителей Конгресса США, треть сената и треть губернаторского корпуса. Демократы имеют все шансы проиграть республиканцам, косвенным свидетельством чего является резкая активизация лидера республиканцев и экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников.

«В этих условиях Байден и его демократы, проводящие неолиберальный курс в интересах транснациональных корпораций и международных финансовых институций, находящиеся под сильным влиянием «экологов и идеологов зеленой экономики» наподобие Альберта Гора, финансовых спекулянтов типа Джорджа Сороса и творцов «нового информационного мира» типа Билла Гейтса, крайне заинтересованы в том, чтобы переключить информационные потоки в сторону, максимально далекую от реальных проблем США», — добавил Владимир Соловейчик.

Global Look Press / t.me/ kazfreee

Он напомнил, что именно американские демократы долгие года пестовали Алексея Навального. В Америке он был тесно связан с Национальным демократическим институтом Демократической партии США и иными близкими к ней структурами. Именно администрация Байдена приложила максимум усилий для возвращения Навального год назад в Россию, чтобы сделать из него икону «мученика совести».

«В нынешней ситуации Навальный стал для Демпартии США и стоящих за ней финансово-промышленных кругов, как и для их младших партнеров наподобие немецких «Зеленых», средством многоразового использования. Очевидно, что находящиеся на Западе эмигранты из РФ, работавшие с Навальным, не оставлены вниманием и выполняют сейчас то, что делали и ранее. Находящийся в местах лишения свободы Навальный, понятное дело, играет сейчас символическую роль, но это опять-таки вполне устраивает американских демократов и их немецких «зеленых» лакеев», — высказал свое мнение Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что транснациональные корпорации и международные финансовые институции опасаются дальнейшего укрепления Таможенного союза, расширения сфер его влияния, что после событий в Казахстане весьма вероятно. Транснациональные корпорации и международные финансовые институции опасаются возможной национализации нефтяных компаний Казахстана, которые на 3/4 контролируются англо-американским капиталом. С требованием национализации активно выступают казахские нефтяники, а президент Казахстана Касым-Жамарт Токаев прямо заявил, что эти требования властями республики услышаны.

«Транснациональные корпорации и международные финансовые институции опасаются перерастания Таможенного союза в Валютный союз на базе российского рубля, развития между предприятиями РФ, РБ и РК интеграционных цепочек, укрепления российской промышленности, количественного и качественного роста российского рабочего класса. Все эти обстоятельства и побуждают их в очередной раз прибегнуть к использованию Навального и его сторонников», — заключил Владимир Соловейчик.

Летом 2020 года Навальный почувствовал ухудшение своего состояния в самолете. Блогера экстренно госпитализировали. Позже его родственники настояли на отправке Навального в немецкую клинику.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал нахождение Навального в тюрьме. По его словам, блогер попал туда за совершение уголовного преступления.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.