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Депутат Госдумы Завальный оценил вероятность быстрого завершения сертификации «СП-2»

Экономика
Депутат Госдумы Завальный оценил вероятность быстрого завершения сертификации «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 января. Российский газопровод «Северный поток — 2» может быть быстро введен в эксплуатацию, однако для этого требуется политическое решение в ЕС. Об этом пишет ТАСС.

Энергетический проект может в кратчайшие сроки начать свое функционирование, уверен глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный. Он высказал свою точку зрения на этот вопрос в ходе онлайн-конференции.

«Если будет политическое решение, это можно очень быстро сделать, потому что все для этого готово», — отметил народный избранник.

Эксперт добавил, что в настоящее время этого не происходит из-за пассивной позиции ЕС. Завальный уверен, что невыгодное решение о затяжной сертификации навязано Евросоюзу из «натовской солидарности».

Политолог Ищенко ранее высказал свою версию происходящих событий. Он попробовал объяснить, с чем именно была связана приостановка процесса сертификации.

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Все новости / Экономика / Депутат Госдумы Завальный оценил вероятность быстрого завершения сертификации «СП-2»
госдума завальный сертификация сп-2 Северный поток — 2
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