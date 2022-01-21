Конституционный суд Колумбии не смог договориться о декриминализации абортов

Богота, 21 января. Голоса восьми членов Конституционного суда в Колумбии разделились поровну при рассмотрении проекта о декриминализации абортов, представленного коалицией групп, выступающих за репродуктивный выбор. Об этом сообщается на официальной странице органа.
La @CConstitucional ya votó sobre la despenalización del aborto. Hubo empate:— La Silla Vacía (@lasillavacia) January 20, 2022
????A Favor
Alberto Rojas
José Fdo. Reyes
Antonio J. Lizarazo
Diana Fajardo
????En contra
Cristina Pardo
Paola Meneses
Jorge Ibáñez
Gloria Ortiz
Por sorteo se elegirá un conjuez que desempate.
Аборты были частично легализованы после принятия закона в 2006 году, согласно которому прерывание беременности разрешено в случае изнасилования, опасности для здоровья и жизни матери, серьезного дефекта плода.
По оценкам правозащитных групп, около 90% абортов в Колумбии осуществляются в подпольных условиях.
Коалиция из более чем 90 организаций, выступающая за репродуктивный выбор, Causa Justa («Правое дело») предложила законопроект в 2020 году. По словам представителей группы, преследования женщин, рассматривающих или осуществивших аборты, усиливают стигму против данной процедуры и отпугивают потенциальных пациентов, даже когда прерывание беременности законно.
El movimiento @causajustaco le da la bienvenida a la @CConstitucional con un acto musical, símbolo de alegría y de esperanza para que se tome una decisión de fondo que beneficie a miles de mujeres, adolescentes y niñas del país #CorteEsUrgente pic.twitter.com/e4bHZbYS0U— MESA POR LA VIDA (@mesaporlavida) January 20, 2022
Одобрение законопроекта Causa Justa о декриминализации не расширит условия проведения легальных абортов, однако инициатива обеспечит гарантию того, что никто больше не будет арестован за данную процедуру.
После разделения голосов было принято решение о назначении девятого судьи для проведения повторного голосования.
С 2006-й по 2019-й год около 350 женщин, включая, по меньшей мере, 80 несовершеннолетних девочек, были осуждены в Колумбии.
«Тот факт, что аборты считаются преступлением, не удерживают женщин от прерывания беременности. Это заставляет их прибегать к подпольным и часто небезопасным процедурам, а это риск для жизни и здоровья, — заявила региональный директор Центра по репродуктивным правам Каталина Мартинес Кораль.
Декриминализация абортов в Латинской Америке
Прерывание беременности запрещено или строго ограничено в большинстве стран Латинской Америки. Исторически женщины в регионе были вынуждены прибегать к небезопасным процедурам аборта. Лишь в последние два года движение за репродуктивные права набрало обороты благодаря легализации практики в Аргентине.
Women in Latin America march for abortion rightshttps://t.co/LgBz620mSz pic.twitter.com/ItxxxAhhOB— BBC News (World) (@BBCWorld) September 29, 2021
Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Доминиканская Республика и Гаити являются странами с наиболее строгими законодательствами по этому вопросу. В Сальвадоре с 1998 года женщины, у которых происходят выкидыши, часто обвиняются в совершении процедуры аборта и преследуются по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет. Недавно в стране были освобождены 4 из 17 несправедливо осужденных женщин.
В последние годы, кроме Аргентины, лишь Куба, Гайана и Уругвай декриминализовали аборты. В 2021 к этим государствам присоединилась Мексика, ставшая еще одним двигателем перемен в регионе.
In a unanimous decision, the Supreme Court of Mexico voted to decriminalize abortion on September 7, another massive decision for reproductive rights in heavily Catholic Latin America. pic.twitter.com/H42e2V88Mc— NowThis (@nowthisnews) September 7, 2021
В прошлом году в другой крупной латиноамериканской стране — Чили — также активизировалось движение за легализацию пребывания беременности, хоть и в декабре Палата депутатов страны отклонила законопроект о декриминализации абортов в течение первых 14 недель.
В Перу, где практика разрешена лишь при опасности для жизни матери, ежегодно проводятся около 370 тысяч абортов. Несмотря на мощное движение за репродуктивный выбор, в стране существует маленькая вероятность легализации прерывания беременности. Левый президент Педро Кастильо, являющийся социальным консерватором, полностью отклонил данную идею в ходе предвыборной кампании.