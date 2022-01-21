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Конституционный суд Колумбии не смог договориться о декриминализации абортов

Весь мир
Конституционный суд Колумбии не смог договориться о декриминализации абортов
Global Look Press  /  Cris Faga/ZUMAPRESS.com

Богота, 21 января. Голоса восьми членов Конституционного суда в Колумбии разделились поровну при рассмотрении проекта о декриминализации абортов, представленного коалицией групп, выступающих за репродуктивный выбор. Об этом сообщается на официальной странице органа.

Аборты были частично легализованы после принятия закона в 2006 году, согласно которому прерывание беременности разрешено в случае изнасилования, опасности для здоровья и жизни матери, серьезного дефекта плода.

По оценкам правозащитных групп, около 90% абортов в Колумбии осуществляются в подпольных условиях.

Коалиция из более чем 90 организаций, выступающая за репродуктивный выбор, Causa Justa («Правое дело») предложила законопроект в 2020 году. По словам представителей группы, преследования женщин, рассматривающих или осуществивших аборты, усиливают стигму против данной процедуры и отпугивают потенциальных пациентов, даже когда прерывание беременности законно.

Одобрение законопроекта Causa Justa о декриминализации не расширит условия проведения легальных абортов, однако инициатива обеспечит гарантию того, что никто больше не будет арестован за данную процедуру.

После разделения голосов было принято решение о назначении девятого судьи для проведения повторного голосования.

С 2006-й по 2019-й год около 350 женщин, включая, по меньшей мере, 80 несовершеннолетних девочек, были осуждены в Колумбии.

«Тот факт, что аборты считаются преступлением, не удерживают женщин от прерывания беременности. Это заставляет их прибегать к подпольным и часто небезопасным процедурам, а это риск для жизни и здоровья, — заявила региональный директор Центра по репродуктивным правам Каталина Мартинес Кораль.

Декриминализация абортов в Латинской Америке

Прерывание беременности запрещено или строго ограничено в большинстве стран Латинской Америки. Исторически женщины в регионе были вынуждены прибегать к небезопасным процедурам аборта. Лишь в последние два года движение за репродуктивные права набрало обороты благодаря легализации практики в Аргентине.

Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Доминиканская Республика и Гаити являются странами с наиболее строгими законодательствами по этому вопросу. В Сальвадоре с 1998 года женщины, у которых происходят выкидыши, часто обвиняются в совершении процедуры аборта и преследуются по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет. Недавно в стране были освобождены 4 из 17 несправедливо осужденных женщин.

В последние годы, кроме Аргентины, лишь Куба, Гайана и Уругвай декриминализовали аборты. В 2021 к этим государствам присоединилась Мексика, ставшая еще одним двигателем перемен в регионе.

В прошлом году в другой крупной латиноамериканской стране — Чили — также активизировалось движение за легализацию пребывания беременности, хоть и в декабре Палата депутатов страны отклонила законопроект о декриминализации абортов в течение первых 14 недель.

В Перу, где практика разрешена лишь при опасности для жизни матери, ежегодно проводятся около 370 тысяч абортов. Несмотря на мощное движение за репродуктивный выбор, в стране существует маленькая вероятность легализации прерывания беременности. Левый президент Педро Кастильо, являющийся социальным консерватором, полностью отклонил данную идею в ходе предвыборной кампании.

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