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МИД РФ: НАТО должна вывести силы из Румынии и Болгарии в рамках сделки по безопасности

Политика
МИД РФ: НАТО должна вывести силы из Румынии и Болгарии в рамках сделки по безопасности
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 21 января. Вывод сил Североатлантического альянса из Румынии и Болгарии является одним из пунктов в предложениях России по гарантиям безопасности.

В сообщении российского МИД говорится, что София и Бухарест стали членами НАТО после 1997 года. В ведомстве подчеркнули, что пункт о выводе подразделений военно-политического блока из Румынии и Болгарии сформулирован предельно четко.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату», — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что НАТО оказывает давление на Финляндию и Швецию. По его словам, заявления о возможном принятии этих стран в организацию дестабилизируют обстановку.

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