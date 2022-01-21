МИД РФ: НАТО должна вывести силы из Румынии и Болгарии в рамках сделки по безопасности

Москва, 21 января. Вывод сил Североатлантического альянса из Румынии и Болгарии является одним из пунктов в предложениях России по гарантиям безопасности.

В сообщении российского МИД говорится, что София и Бухарест стали членами НАТО после 1997 года. В ведомстве подчеркнули, что пункт о выводе подразделений военно-политического блока из Румынии и Болгарии сформулирован предельно четко.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату», — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что НАТО оказывает давление на Финляндию и Швецию. По его словам, заявления о возможном принятии этих стран в организацию дестабилизируют обстановку.