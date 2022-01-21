МИД России обвинил США в критическом ухудшении двусторонних отношений

Москва, 21 января. Российско-американские отношения подошли к опасной критической черте по вине Вашингтона, отмечается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Необходим не только предметный диалог, но и конкретные шаги Соединенных Штатов по обеспечению гарантий безопасности России. Об этом говорится в письменных ответах МИД РФ на вопросы, которые поступили в преддверии ежегодной пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

«Ожидаем, что США и НАТО положат «на бумагу» свой ответ на российскую инициативу. Есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость не «заматывать» этот вопрос, — ответили в министерстве.

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что Москва не собирается ждать обещаний и перемен в риторике Запада. РФ может самостоятельно обеспечить собственную безопасность, подчеркнул дипломат.