Россия впервые после распада СССР заявила о себе как об одной из сильнейших мировых государств, что вызывает восторг, поскольку ни одна европейская страна не сумела распорядиться своей экономической мощью так же, как РФ. Об этом пишет в своей статье для британского журнала бывший соредактор немецкого издания Financial Times и директор консультационной компании Eurointelligence Вольфганг Мюнхау.

В последнее время западные СМИ начали нагнетать истерию вокруг ситуации на Украине. Однако у европейских политиков по этому поводу нет никаких переживаний, они возмущены только тем, почему иностранная пресса так заинтересовалась их «Северным потоком — 2», считает эксперт. Вольфганг Мюнхау уверяет, что бывший канцлер Герхард Шредер всей душой болеет за Россию, а министр обороны Кристина Ламбрехт — тоже из бесчисленного множества социал-демократов, которые уверяют, что «Северный поток — 2» никак не связан с политикой.

Кроме того, заявил эксперт, Запад сегодня не может даже повлиять на Россию отключением платежной системы Swift, поскольку по этому поводу у союзников по НАТО нет консенсуса. Так, например, Фридрих Мерц, которого прочат в лидеры оппозиционного Христианско-демократического союза Германии (ХДС), заявил, что этот шаг не стоит и рассматривать. По словам немецкого политика, эта мера против Москвы будет равносильна «атомной бомбе» для европейских рынков капитала, товаров и услуг. Вольфганг Мюнхау считает, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц согласен с заявлением Мерц.

Примечательно, добавил эксперт, что и американцы тоже не собираются предпринимать против России никаких резких действий. Так, недавно Сенату США не хватило всего пяти голосов для того, чтобы ввести санкции против «Северного потока — 2». Вольфганг Мюнхау пришел к выводу, что американцы так и будут молчать, а европейцы никогда не пойдут ни на какие санкции, если они противоречат их интересам. Поэтому, как указал эксперт, шутки кончились, поскольку эффективная политика России заставила Запад отступать, а сама РФ стала главной европейской державой.

«Сейчас Россия вновь заявила о себе как о главной европейской державе — и это поистине поразительное достижение, учитывая ее малый экономический вес. Пускай ее экономика сопоставима с испанской, но ни одна европейская держава не сумела воспользоваться своей экономической мощью столь же стратегически. Россия на подъеме, а западный порядок отступает», — приводит слова Вольфганга Мюнхау «ИноСМИ».

Становится все более очевидным, что разобщенный и сбитый с толку Запад не знает, как ответить на успехи России. Об этом в статье для газеты The Wall Street Journal пишет американский академик, профессор международных отношений и гуманитарных наук Бард-колледжа Уолтер Мид.