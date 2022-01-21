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Политолог Рар не исключил отказ НАТО от принятия Украины в ряды военного блока

Политика
Политолог Рар не исключил отказ НАТО от принятия Украины в ряды военного блока
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Берлин, 21 января. Североатлантический альянс с высокой долей вероятности не станет обеспечивать Украине членство в НАТО, уверен немецкий политолог Александр Рар.

Политолог высказался на фоне напряженных отношений России и западных стран, он обратил внимание на нагнетающую ситуацию тональность прессы. Эксперт прокомментировал вопрос вступления Украины в НАТО и подчеркнул, что Альянс может неофициально отказать Киеву.

Политолог Рар не исключил отказ НАТО от принятия Украины в ряды военного блока
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Александр Рар также раскрыл неудобную правду об антироссийской риторике Запада в Telegram. Иностранным государствам не нравится независимая политика Москвы, и поэтому они стремятся «поставить на место» Россию.

«Но это истерика слабеющего игрока. Запад не готов сам браться за оружие, вместо этого он хочет вооружать Украину. Но украинское руководство тоже не сумасшедшее. В Киеве должны понимать, что Украину бросят как Афганистан», — пояснил политолог.

Ранее американский эксперт Клинтон Эрлих подчеркивал, что Альянс не воспринимает серьезно идею о членстве Киева в военном блоке. Специалист уверен, что многие чиновники НАТО против из-за высокой коррумпированности украинских госслужащих. Само государство представляет для блока скорее обузу, чем военный актив, считает он.

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Все новости / Политика / Политолог Рар не исключил отказ НАТО от принятия Украины в ряды военного блока
украина нато рар
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