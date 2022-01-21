Экстрасенс из Якутии предсказала увеличение рождаемости и прогресс в 2022 году

Якутск, 21 января. Чего стоит остерегаться и какие изменения ожидают человечество в 2022 году, рассказала экстрасенс из Якутии Мари Сырдык Күүс.
По словам экстрасенса, она не смотрит телевизор, однако способна предсказать грядущие события. Прежде всего, в 2022 году ожидается прирост рождаемости, отметила Мари Сырдык Күүс. Люди оценят сельское хозяйство. Отрасль получит поддержку, в частности от государств Азии.
«Много теплиц вижу. Некоторые люди поймут, что можно питаться от земли, и начнут кормить себя и других», — отметила экстрасенс.
Кроме того, представители бизнеса создадут хорошие условия для жизни. Ожидается появление новых услуг, которые повысят комфорт граждан. По словам экстрасенса, прогресс и развитие пойдут полным ходом.
«Вижу, откроют новые пространства для творческих людей, магазины самообслуживания и парки для детей с играми, отдых для всей семьи», — рассказала Мари Сырдык Күүс.
Также врачам удастся победить заболевания головного мозга. При этом специалисты найдут способ борьбы не только с болезнями мыслительного органа, но и нарушениями, которые возникают после травм, передает Sakhapress.
Однако экстрасенс отметила, что в атмосфере что-то изменилось. Это может привести к увеличению количества воздушных аварий и катастроф в 2022 году, предупредила Мари Сырдык Күүс.
При этом предсказания Нострадамуса на 2022 год не отличаются позитивом. Так, французский алхимик предрек природные катаклизмы и крах мировой экономики в текущем году.