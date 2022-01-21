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Экстрасенс из Якутии предсказала увеличение рождаемости и прогресс в 2022 году

Общество
Экстрасенс из Якутии предсказала увеличение рождаемости и прогресс в 2022 году
pexels.com  /  Rene Asmussen

Якутск, 21 января. Чего стоит остерегаться и какие изменения ожидают человечество в 2022 году, рассказала экстрасенс из Якутии Мари Сырдык Күүс.

По словам экстрасенса, она не смотрит телевизор, однако способна предсказать грядущие события. Прежде всего, в 2022 году ожидается прирост рождаемости, отметила Мари Сырдык Күүс. Люди оценят сельское хозяйство. Отрасль получит поддержку, в частности от государств Азии.

«Много теплиц вижу. Некоторые люди поймут, что можно питаться от земли, и начнут кормить себя и других», — отметила экстрасенс.

Кроме того, представители бизнеса создадут хорошие условия для жизни. Ожидается появление новых услуг, которые повысят комфорт граждан. По словам экстрасенса, прогресс и развитие пойдут полным ходом.

«Вижу, откроют новые пространства для творческих людей, магазины самообслуживания и парки для детей с играми, отдых для всей семьи», — рассказала Мари Сырдык Күүс.

Также врачам удастся победить заболевания головного мозга. При этом специалисты найдут способ борьбы не только с болезнями мыслительного органа, но и нарушениями, которые возникают после травм, передает Sakhapress.

Экстрасенс из Якутии предсказала увеличение рождаемости и прогресс в 2022 году
pixabay.com /

Однако экстрасенс отметила, что в атмосфере что-то изменилось. Это может привести к увеличению количества воздушных аварий и катастроф в 2022 году, предупредила Мари Сырдык Күүс.

При этом предсказания Нострадамуса на 2022 год не отличаются позитивом. Так, французский алхимик предрек природные катаклизмы и крах мировой экономики в текущем году.

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